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15 июня 2026 в 21:00

Адвокат раскрыл непроверенную версию гибели группы Дятлова

Адвокат Черноусов: версию с ядом в деле гибели группы Дятлова так и не проверили

События на перевале Дятлова в представлении ИИ События на перевале Дятлова в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Версия отравления группы Дятлова — одна из самых правдоподобных, но ее никто всерьез не проверял, рассказал в интервью NEWS.ru адвокат родственников погибших Евгений Черноусов. По его словам, в материалах отсутствуют образцы внутренних органов, нет химических анализов.

Никто не проверял печень, сердце, селезенку. Нет ни химических, ни гистологических экспертиз при девяти актах вскрытия. А между тем девять человек погибли практически друг за другом — это характерно для отравлений, в том числе химических, — сказал Черноусов.

Если будет возбуждено настоящее дело, первый запрос нужно направить в Минобороны — проводились ли в 1959 году на перевале испытания оружия, уточнил защитник. Если нет, то необходимо отрабатывать версию с местными жителями или беглыми заключенными, считает он.

По словам Черноусова, эксгумация останков возможна, однако проводить ее можно только один раз и одновременно по всем девяти погибшим. Родственники должны быть извещены, при несогласии прокуратура обратится в суд, добавил он.

Ранее екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский рассказал, что родственники погибших туристов группы Игоря Дятлова добиваются пересмотра обстоятельств трагедии 1959 года. По его словам, вопрос о возможном возбуждении нового уголовного дела может быть решен только при выявлении признаков убийства в ходе проверки.

Общество
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