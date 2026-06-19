«Все время плачет»: сестра Дятлова требует возбудить новое уголовное дело

Уголовное дело о гибели группы Дятлова могло быть имитацией — такое мнение высказал адвокат родственников погибших Евгений Черноусов, проработавший 30 лет в системе МВД. По оценке защитника, в 1959 году могли быть нарушены обычные процедуры расследования. В эксклюзивном интервью NEWS.ru он объяснил, почему требует возбудить новое дело спустя 67 лет после трагедии и при чем тут «явка с повинной» следователя Иванова.

Было ли уголовное дело о гибели группы Дятлова?

— Вы ранее заявили, что уголовное дело о гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году на Северном Урале было прекращено из-за отсутствия состава преступления в действиях виновных. Однако лиц, которым было бы предъявлено обвинение, нет. Вы утверждаете, что это нарушение и что следователи должны были лишь приостановить расследование по причине неустановления лиц, совершивших преступление. Почему эта юридическая тонкость так важна спустя 67 лет?

— Я могу транслировать свою позицию и позицию своей подзащитной — родной сестры Игоря Алексеевича Дятлова — Перминовой Татьяны Алексеевны. Так вот, наша позиция сводится к тому, что уголовное дело в 1959 году вообще по сути не возбуждалось.

В 1959 году уголовным считалось то дело, которое было зарегистрировано прокуратурой или МВД, КГБ. В данном случае — прокуратурой Свердловской области. Здесь же порядковый номер дела не был проставлен — такого не могло быть ни в 1959 году, ни в настоящее время. Если бы подобное случилось, например, был проставлен какой-то левый номер либо такового вообще не было, то сразу бы возбудили уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Мои доводы до сих пор никто не опроверг.

(Редакция NEWS.ru направила запрос в Генпрокуратуру РФ с просьбой уточнить, регистрировалось ли уголовное дело о гибели группы Дятлова, присваивался ли ему номер, какова официальная позиция ведомства относительно всех звучащих в данном интервью предположений адвоката. В том числе по поводу его предположения о том, что уголовное дело не возбуждалось, а имела место его имитация. По состоянию на 19 июня ответы не получены, — NEWS.ru).

Евгений Черноусов Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

— Если ваше предположение соответствует действительности, то как это могло получиться?

— Считаю, что команда сделать так могла поступить сверху — из Москвы, от высших партийных органов. Предполагаю, что ни один следователь не рискнул бы самостоятельно имитировать возбуждение дела. По моему мнению, в прокуратуре должны были лишь приостановить расследование из-за неустановления лиц, а не прекращать дело за отсутствием состава преступления.

Считаю, что дело с учетом причинения смерти одновременно всем девяти туристам группы Дятлова должны были возбудить по статье 136 Уголовного кодекса редакции того времени «Умышленное убийство, совершенное способом, особо опасным для жизни многих людей». Она предусматривала наказание в виде лишения свободы до 10 лет. Но эта статья нигде не фигурировала.

Я считаю, что уголовного дела о гибели группы Дятлова не существовало и речь идет об имитации. Не исключаю, что подобное указание могло поступить по причине государственной тайны.

Какую тайну гибели группы Дятловых могли скрывать

— Что вы имеете в виду в данном случае?

— Наша версия — теоретически гостайна могла быть связана с испытанием какого-то секретного оружия, возможно, неудачным. Обратите внимание: расследование шло всего три месяца. Затем происходит следующее: хотя прошло три месяца, родственников даже не признали потерпевшими и не предоставили им возможность ознакомиться с материалами уголовного дела, после чего они бы обязательно обжаловали постановление о прекращении уголовного дела.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

— Вы настаиваете на том, чтобы сегодня по факту случившегося в 1959 году было возбуждено уголовное дело?

— Мои обращения [по этому поводу] направлялись в правоохранительные органы, но я получал лишь формальные ответы. Между тем аналогичное уголовное дело о расстреле царской семьи было возбуждено (СК возобновил расследование расстрела Романовых в 2015 году. — NEWS.ru). Почему же нельзя сейчас поступить так же? Если считаете, что речь идет о государственной тайне, то возьмите и засекретьте дело — такое возможно. Тогда можно признать потерпевшими родственников погибших, взять с них и адвокатов подписку о неразглашении. Это понятная процедура. Родственники очень хотят узнать правду, например Татьяна Алексеевна [Перминова] все время плачет и не находит покоя.

По моему мнению, новое дело сегодня должно быть возбуждено по факту умышленного убийства группы лиц — за такое преступление сегодня грозит пожизненное лишение свободы.

Зачем была нужна новая прокурорская проверка

— Несколько лет назад прокуратура Свердловской области неожиданно решила провести проверку по факту случившегося на перевале в 1959 году. Что это означало и к чему привело?

— У меня, как у юриста, такое в голове не укладывается. Действительно, тогда было обещано установить все, что случилось в 1959 году. Постойте, но установить все, что было, можно только после возбуждения реального уголовного дела, проведения комплексных следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и — подчеркну — только в рамках возбужденного уголовного дела. Но дело-то не возбуждено.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

— Родственники добиваются запрета показа альтернативных версий трагедии на федеральных каналах. Почему они заняли такую позицию?

— Требовать возбуждения уголовного дела могут только родственники погибших, поскольку хотят соблюдения их конституционного права — знать, что случилось в феврале 1959 года в горной местности Свердловской области, а также обстоятельства совершенного в отношении их близких преступления и причины их смерти. Ни представители СМИ, ни писатели, ни так называемые исследователи или кто-либо другой, которые регулярно приходят на телевидение и откровенно пиарятся на этой трагической истории, не имеют на это права.

Посмотрите, что сейчас творится на ток-шоу на федеральных каналах! Какие-то люди в студии почему-то уверенно утверждают, что Дятлова и его товарищей убивали, пытали, поджигали, — да чего только не говорят! Понятно, что тема громкая, она на слуху, приносит рейтинги. Родственники погибших в шоке от этого.

Все эти участники ток-шоу говорят категоричные вещи, которые в большей части берут, как говорят в народе, буквально с потолка. Никакого гадания на кофейной гуще на телевидении быть не должно! Чего вы комментируете, если ничего не знаете?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

— В 1990 году следователь Лев Иванов опубликовал статью, в которой извинился перед родственниками и заявил, что «всем сказали, что туристы замерзли, но это была неправда». Вы считаете это «явкой с повинной»? Почему, на ваш взгляд, он не назвал истинную причину смерти членов группы Дятлова?

— Видимо, он решил подстраховаться таким образом, поскольку статья написана в 1990 году, в период начавшегося распада СССР. И он подстраховался, причем достаточно грамотно. Иванов тогда указал, что истинные причины случившегося знали всего несколько человек, в том числе первый секретарь обкома и прокурор области. То есть Иванов сказал «а», однако не сказал «б». Я считаю, что просто побоялся. Но, на мой взгляд, это действительно явка с повинной.

А теперь давайте посмотрим Уголовно-процессуальный кодекс, в котором четко говорится, что основанием для возбуждения уголовного дела является явка с повинной. Как я понимаю, фактически он своими словами перечеркнул все так называемое якобы проведенное им «расследование». Важный момент: явка с повинной действует по настоящее время.

Что может показать эксгумация останков группы Дятлова

— Если уголовное дело будет возбуждено, как, по вашему мнению, должно проводиться новое расследование?

— В первую очередь, я считаю, должен быть направлен официальный запрос в Министерство обороны РФ, в котором имеются архивы. Ведомство может ответить, проводились ли в 1959 году в том месте испытания какого-то оружия. Если военные это подтвердят, то мы получаем версию № 1. Если отвечают, что никаких испытаний не было, то давайте начинать расследование дела заново. В таких случаях исходят из того, что преступление могли совершить местные жители. Была версия, что Дятлова и его товарищей якобы могли убить беглые заключенные. Эту гипотезу тоже необходимо проверить.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

— Часто звучала версия отравления участников группы.

— Да-да! Вы удивитесь, но версию отравления должным образом так и не проверили. В подобных случаях на экспертизу берутся образцы внутренних органов — печени, сердца, селезенки. Ничего этого сделано не было. Нет ни химических, ни гистологических экспертиз, которые должны быть приложены к девяти актам вскрытия тел девяти погибших туристов. Встает законный вопрос: почему?

На мой взгляд, версия отравления выглядит правдоподобно потому, что все девять человек погибли практически друг за другом. А это как раз характерно для отравлений, в том числе химических. Лично я склоняюсь к этой версии.

— Можно ли сегодня узнать правду, если провести эксгумацию останков погибших?

— В первую очередь следует понимать, что эксгумация проводится исключительно в рамках возбужденного уголовного дела. Но, повторюсь, дело не возбуждалось. Если погибли несколько человек, а в данном случае — девять, то проводится эксгумация всех, причем одновременно. Почему? Да потому, что эксгумация может проводиться только один раз. Второй раз проводить ее нельзя. Родственники извещаются, но если они не согласны, то тогда прокуратура обращается в суд за соответствующим разрешением.

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Даст ли что-то эксгумация? Трудно сказать сейчас, позволит ли она пролить свет на случившееся несколько десятилетий назад.

— Если эксгумация не прольет свет на случившееся, это будет означать конец этой истории?

— Могут возникнуть вновь открывшиеся обстоятельства: есть же те, кто еще жив, возможно, имел доступ к ценной информации, знает детали и сегодня захочет рассказать об этом. Это может радикально перевернуть историю.

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