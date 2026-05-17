Фотопленки из дела группы Дятлова оцифровали в высоком разрешении

Фотопленки из уголовного дела о загадочной гибели туристов из группы Игоря Дятлова были полностью отсканированы в высоком разрешении, сообщает Е1.RU. Специалисты сумели обнаружить ранее неизвестные детали на архивных носителях информации.

Эксперты зафиксировали, что фотопленка одного из ключевых участников трагического похода Семена Золотарева в свое время подверглась серьезному тепловому воздействию. Занимавшийся оцифровкой материалов профессиональный фотограф Андрей Сафонов выдвинул сразу несколько возможных объяснений обнаруженному термическому дефекту. Сам специалист склоняется к бытовой версии и считает, что сильный нагрев фотоматериала произошел непосредственно во время ночевки.

Они же вспоминают, что, когда они [участники похода] лежали в палатке, становилось слишком жарко, и они переползали от этой печки. Переполз, а камеру забыл. И она продолжала жариться до утра. Такое тоже может быть, — предположил Сафонов.

Исследователь не исключает, что сторонники различных альтернативных гипотез гибели группы обязательно усмотрят в этом факте явное подтверждение «ракетной версии». Все полученные в процессе высококачественного сканирования архивные кадры и уникальные снимки будут официально опубликованы на специально созданном интернет-портале.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога лично посетил печально известное место на Урале, где в 1959 году произошла трагедия. Герой ДНР подчеркнул, что обстоятельства трагической гибели всей тургруппы на перевале до сих пор представляют собой запутанную историю.