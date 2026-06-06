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06 июня 2026 в 13:33

«Клоунская выходка»: Кобяков раскритиковал письмо Зеленского Путину

Кобяков назвал письмо Зеленского Путину клоунской выходкой

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Письмо украинского президента Владимира Зеленского российскому лидеру Владимиру Путину — «клоунская выходка», заявил советник президента РФ Антон Кобяков. На пресс-брифинге ПМЭФ он отметил, что вежливые люди игнорируют такое хамство, передает корреспондент NEWS.ru.

Вежливые люди это игнорируют. А если кто-то хочет таким способом привлечь к себе внимание — кроме как «клоунской выходкой» это не назовешь, — сказал Кобяков.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не стоит делать поспешных выводов в связи с публикацией письма Зеленского Путину и реакцией американского лидера Дональда главы Белого дома Дональда Трампа на него. В письме Зеленский предложил российскому президенту провести встречу в третьей стране и обсудить завершение конфликта.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков назвал открытое письмо Зеленского Путину хамством. Политик отметил, что позиция России по украинскому вопросу остается неизменной. Он также подчеркнул, что если Зеленский действительно хочет поговорить, то должен приехать в Москву.

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