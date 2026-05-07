Аномальная жара +27 пришла в Москву: фото улиц и жителей столицы

Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала 2026 года — температура воздуха поднялась выше +27 градусов. В некоторых районах Московского региона воздух прогрелся до +30, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Четверг в Москве стал самым теплым днем с начала года. Уже к полудню температура воздуха в Москве, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, достигла отметки в плюс 27,4 градуса, что делает сегодняшний день самым теплым с начала нынешнего года. Прежний лидер, день 5 мая, был на 2,3 градуса прохладнее», — сообщил Леус в Telegram.

По его словам, в регионе продолжается рост температуры. Максимальные значения станут известны после 21 часа, когда будут сняты показания с термометров.

Температуру в 30 градусов выше нуля зарегистрировали метеостанции Коломны, Приокско-Террасного заповедника и Воскресенска. В ряде районов на западе и востоке Московской области прошли дожди.

По прогнозам синоптиков, до 22:00 в столице местами ожидаются грозы с ливнями и град. Скорость ветра может составить 15 метров в секунду.

