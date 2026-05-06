Погода в Москве в четверг, 7 мая: мощные грозы, жара до +27 и ливни

В Москве и Московской области завтра, 7 мая, ожидаются дожди и грозы, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 7 мая

По словам Евгения Тишковца, 7 мая в Москве воздух в дневные часы прогреется до +27 градусов.

«В четверг, в теплом секторе циклона, ожидается переменная облачность, местами возможны скоротечные дожди и грозы. В сумерках — от +11 до +16 градусов, в середине дня — от +22 до +27 градусов. В пятницу промчится очередной холодный фронт, отметившись кратковременным дождем, температура воздуха понизится и в течение суток составит от +12 до +17 градусов», — рассказал он.

По данным метеорологических центров, в ночь на 7 мая столбики термометров в столице покажут от +13 до +15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +26 градусов. Приближение холодного атмосферного фронта объясняет сохранение высоких температур.

Метеорологи прогнозируют переменную облачность с кратковременными дождями и грозами. Последние наиболее вероятны во второй половине дня, местами выпадет 2–7 мм осадков. Ветер ожидается порывистый, юго-западный, со скоростью 5–10 м/с, с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет постепенно понижаться и к вечеру составит около 745 мм ртутного столба.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 7 мая

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что 7 мая воздух прогреется только до +12 градусов и ожидается свежий западный ветер.

«Хотя атмосферное давление не очень высокое, но погоду начинает определять антициклон, который смещается с Балтийского моря на территорию Ленинградской области. Завтра ветер поменяет направление на восточное и будет уже слабым. Осадков в течение длительного периода в Санкт-Петербурге снова не ожидается, а вот по югу Ленинградской области они пройдут уже завтра, так как активный циклон смещается с запада на восток через Псковскую и Новгородскую области. В дальнейшем осадков опять нет, и следующий циклон подходит к нашему региону только 11–12 мая, там к нам придут дожди», — уточнил он.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 мая в Северной столице в дневные часы ожидаются осадки в виде дождя.

«7 мая будет облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный, слабый. Температура днем — от +10 до +12 градусов. Температура воздуха ночью — от +2 до +4 градусов. Атмосферное давление будет мало меняться», — говорится в прогнозе.

