В одном регионе зафиксировали рост нелегального оборота табачных изделий

В Санкт-Петербурге зафиксировали существенный рост доли нелегального оборота табачных и никотинсодержащих изделий, пишет «Петербург2» со ссылкой на АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции». При этом, по словам аналитиков, ситуация в Северо-Западном федеральном округе в целом обстоит лучше, чем в среднем по России.

По оценкам экспертов, доля незаконного оборота вышеуказанной продукции достигла 7,3% в городе. В Ленинградской области этот показатель составил 6,1%. По данным издания, в первом квартале 2026 года Санкт-Петербург вошел в число лидеров по количеству новых участников розничной торговли табачными изделиями и вейпами. Всего за три месяца зарегистрировали 55 организаций. Вместе с тем город попал в пятерку по числу ликвидаций. С 2023 по 2026 год закрылись 320 компаний и магазинов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что запрет вейпов в России может спровоцировать развитие нелегального рынка этих устройств. По его словам, теневой сегмент уже сейчас занимает от трети до половины оборота никотинсодержащей продукции.