День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 15:45

В одном регионе зафиксировали рост нелегального оборота табачных изделий

В Петербурге зафиксировали рост доли незаконного оборота табачных изделий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Санкт-Петербурге зафиксировали существенный рост доли нелегального оборота табачных и никотинсодержащих изделий, пишет «Петербург2» со ссылкой на АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции». При этом, по словам аналитиков, ситуация в Северо-Западном федеральном округе в целом обстоит лучше, чем в среднем по России.

По оценкам экспертов, доля незаконного оборота вышеуказанной продукции достигла 7,3% в городе. В Ленинградской области этот показатель составил 6,1%. По данным издания, в первом квартале 2026 года Санкт-Петербург вошел в число лидеров по количеству новых участников розничной торговли табачными изделиями и вейпами. Всего за три месяца зарегистрировали 55 организаций. Вместе с тем город попал в пятерку по числу ликвидаций. С 2023 по 2026 год закрылись 320 компаний и магазинов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что запрет вейпов в России может спровоцировать развитие нелегального рынка этих устройств. По его словам, теневой сегмент уже сейчас занимает от трети до половины оборота никотинсодержащей продукции.

Регионы
Санкт-Петербург
сигареты
торговля
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.