Названы главные источники смертельно опасных нейротоксинов

Нейротоксины содержатся в алкоголе, сигаретах и наркотических веществах — эти вещества целенаправленно атакуют нервные клетки организма, напомнил в беседе с Readovka.news судмедэксперт и врач Алексей Решетун. В частности, эти яды нарушают транспортировку веществ через мембраны нейронов.

Спрогнозировать, как конкретный человек отреагирует на нейротоксин, практически невозможно, отметил Решетун. Исход зависит от множества индивидуальных особенностей: уникальной биохимии организма, скорости обмена веществ и генетической предрасположенности. Именно поэтому одна и та же доза вещества, которая для одного человека пройдет с минимальными последствиями, для другого может оказаться смертельной.

Ранее врач Елена Кунаковская заявила, что употребление алкоголя утром в состоянии похмелья чревато образованием тромба, инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Она посоветовала восстанавливаться с помощью сна и чистой воды, а не прибегать к новой дозе спиртного.