День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 16:48

Названы главные источники смертельно опасных нейротоксинов

Врач Решетун: обилие нейротоксинов содержится в алкоголе и сигаретах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Нейротоксины содержатся в алкоголе, сигаретах и наркотических веществах — эти вещества целенаправленно атакуют нервные клетки организма, напомнил в беседе с Readovka.news судмедэксперт и врач Алексей Решетун. В частности, эти яды нарушают транспортировку веществ через мембраны нейронов.

Спрогнозировать, как конкретный человек отреагирует на нейротоксин, практически невозможно, отметил Решетун. Исход зависит от множества индивидуальных особенностей: уникальной биохимии организма, скорости обмена веществ и генетической предрасположенности. Именно поэтому одна и та же доза вещества, которая для одного человека пройдет с минимальными последствиями, для другого может оказаться смертельной.

Ранее врач Елена Кунаковская заявила, что употребление алкоголя утром в состоянии похмелья чревато образованием тромба, инфарктом, инсультом и гипертоническим кризом. Она посоветовала восстанавливаться с помощью сна и чистой воды, а не прибегать к новой дозе спиртного.

Здоровье
врачи
алкоголь
сигареты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi
Глава Макушинского округа Евсеев лишился должности после проверки
Смертельная авария с Ксенией Добромиловой попала на видео
Полковник ВСУ сбежал с украденными деньгами после провала под Харьковом
«Атаки не прекращаются»: ВСУ ранили двух человек в Курской области
«Осторожно, Москва»: Navai попал в ДТП на своем Ferrari
Гипертоникам перечислили опасные для них продукты
Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат
Жительница столицы пробралась в чужое жилье ради сна после шашлыков
Депутаты выступили с предложением по штрафам за овербукинг
Россиянам рассказали, как успокоить домашних любимцев при грозе
«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги
Одна из стран Евросоюза впервые создаст службу внешней разведки
Врач ответила, из какого продукта лучше получать белок
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.