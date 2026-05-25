Названо наиболее удачное время для взятия ипотеки и кредита Доцент Щербаченко: начало 2027 года станет выгодным моментом для ипотеки

Начало 2027 года станет выгодным моментом для оформления ипотеки или кредита, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его мнению, ключевая ставка до конца 2026 года не снизится ниже 11,5%.

На мой взгляд, до конца 2026 года ключевая ставка ЦБ РФ будет находиться в диапазоне 11,5–12%. Самый низкий показатель рыночного кредита и ипотеки появится в первом квартале 2027 года после серии последовательного снижения «ключа» и при уменьшении уровня инфляции. Считаю, что депозиты останутся актуальными для большинства людей точно до декабря 2026-го. Стоит напомнить, что до 1,4 млн рублей средства на счетах и вкладах, включая накопленные проценты, застрахованы Агентством по страхованию вкладов, — пояснил Щербаченко.

Он добавил, что после снижения ключевой ставки до 10% люди начнут активнее искать альтернативные инструменты для сбережений. По мнению доцента, граждане станут вкладываться в золото, фондовый рынок и недвижимость.

Когда ключевая ставка ЦБ РФ снизится до 10%, это произойдет примерно в первом квартале 2027 года. Мы увидим увеличение активности людей в поиске новых возможностей для инвестирования. Около 40% из них пойдут на фондовый рынок, около 25% — в золото, 15% — на рынок недвижимости, а 20% останутся на депозитах и дальше, — заключил Щербаченко.

Ранее инвестор Ирина Кремко заявила, что сейчас россиянам уже невыгодно вкладываться в покупку квартиры. По ее словам, многие люди путают рост стоимости недвижимости с реальной прибылью.