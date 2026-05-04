04 мая 2026 в 15:46

В Рыбном союзе рассказали, как ключевая ставка ударила по рыбным премиумам

Глава Рыбного союза Панин: россияне переключились с филе на неразделанную рыбу

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Многолетний тренд на переход к продукции глубокой переработки (филе, стейки, фарш) дал сбой, и в 2025 году был зафиксирован рост спроса на необработанную замороженную рыбу, заявил в интервью NEWS.ru председатель Рыбного союза Александр Панин. Он пояснил, что высокая ключевая ставка и режим сбережения ударили по премиальным форматам.

В 2025 году мы снова увидели рост потребления необработанной рыбы. Этот тренд, скорее всего, обусловлен усталостью людей от негативной повестки, переходом в режим сбережения. К тому же высокая ключевая ставка стимулирует людей даже небольшие средства держать в банке под проценты, а не тратить на дорожающие дорогие продукты. Кроме того, быстро растет средняя цена на рыбу из-за мировых трендов и снижения собственной добычи, — сказал Панин.

Он отметил, что продажи консервов стагнируют последние 20 лет, а сегмент готовой еды, хоть и растет с низкой базы, пока крайне мал из-за сложностей с автоматизацией. В ответ отрасль уменьшает порции (фасовка по 250–400 граммов для домохозяйств из одного-двух человек) и выпускает рыбу с готовыми гарнирами, чтобы «размыть» стоимость блюда, пояснил эксперт.

Ранее исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин заявил, что цены на сельдь и треску не снизятся в 2026 году. Он пояснил, что эти виды рыбы в прошлом году оказались лидерами по снижению цен.

