04 мая 2026 в 17:01

Врач предостерегла от злоупотребления шашлыком в майские праздники

Врач Чиркова: злоупотребление шашлыком на майских грозит обострением язвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Злоупотребление шашлыком в майские праздники грозит обострением язвы, предупредила в беседе с «Радио 1» врач Ольга Чиркова. Она посоветовала готовить это блюдо в домашних условиях, например отварить мясо. Кроме того, врач посоветовала не использовать жирные соусы.

ЖКТ — это хронометр. Для него очень важно, чтобы все происходило по часам. А весной этот хронометр сбивается. Симптомы обострения [язвы]: боль, вздутие, изжога и [нарушения стула]. Пища должна быть термически, химически и механически щадящей. Шашлык, например, можно сделать дома — отварить, потом нанизать на шампур, съесть без соуса и просто радоваться встрече с друзьями, — подчеркнула Чиркова.

Ранее нутрициолог Мария Овчарова предупредила, что в майские праздники нужно есть небольшими порциями и увеличивать долю овощей и фруктов, чтобы избежать набора веса. Она отметила, что переедание чаще происходит у людей с несбалансированным рационом или строгими диетами в повседневной жизни.

Здоровье
врачи
рацион
шашлыки
