ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 17:27

Роскомнадзор «помог» Гуфу задиссить рэпера-иноагента

Роскомнадзор заблокировал дисс Noize MC на Гуфа на российских стримингах

Гуф Гуф Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На российских музыкальных стримингах по требованию Роскомнадзора заблокировали дисс Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). В «Яндекс.Музыке» при попытке воспроизведения появляется уведомление, что трек недоступен по требованию ведомства, поэтому его нельзя ни послушать, ни скачать.

Трек недоступен по требованию Роскомнадзора. Поэтому его не получится послушать или скачать, — говорится в сообщении на «Яндекс.Музыке».

Конфликт между исполнителями разгорелся после выхода песни Гуфа «Туман», в которой есть такие строки, как «я никогда не разлюблю свою столицу, но в школе на ОБЖ нас не учили рыть окопы», а также критикуются уехавшие из России артисты. В ответ Noize MC выпустил дисс, в котором раскритиковал позицию рэпера, обвинив того в лицемерии.

Ранее Мособлсуд прекратил уголовное дело в отношении Долматова. Прокуратура не возражала против прекращения уголовного преследования музыканта, который ранее получил один год условно за самоуправство по делу об ограблении сотрудника полиции в здании бани в Подмосковье.

Шоу-бизнес
рэперы
Гуф
иноагенты
Noize MC
конфликты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.