Роскомнадзор «помог» Гуфу задиссить рэпера-иноагента

На российских музыкальных стримингах по требованию Роскомнадзора заблокировали дисс Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов). В «Яндекс.Музыке» при попытке воспроизведения появляется уведомление, что трек недоступен по требованию ведомства, поэтому его нельзя ни послушать, ни скачать.

Конфликт между исполнителями разгорелся после выхода песни Гуфа «Туман», в которой есть такие строки, как «я никогда не разлюблю свою столицу, но в школе на ОБЖ нас не учили рыть окопы», а также критикуются уехавшие из России артисты. В ответ Noize MC выпустил дисс, в котором раскритиковал позицию рэпера, обвинив того в лицемерии.

Ранее Мособлсуд прекратил уголовное дело в отношении Долматова. Прокуратура не возражала против прекращения уголовного преследования музыканта, который ранее получил один год условно за самоуправство по делу об ограблении сотрудника полиции в здании бани в Подмосковье.