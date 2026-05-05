Суд закрыл уголовное дело рэпера Гуфа

Мособлсуд прекратил уголовное дело в отношении рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, передает корреспондент NEWS.ru. Прокуратура не возражала против прекращения уголовного преследования музыканта, который ранее получил один год условно за самоуправство по делу об ограблении сотрудника полиции в здании бани в Подмосковье.

Приговор Наро-Фоминского городского [суда] отменить, прекратить уголовное преследование в отношении Алексея Долматова, — сказала судья.

Представитель надзорного ведомства выступила в Мособлсуде, где рассматривались апелляционные жалобы на приговор. Как отметила прокурор, учитывая, что осужденные впервые совершили преступление средней тяжести и возместили ущерб потерпевшему, она не возражает против прекращения уголовного преследования в связи с примирением сторон.

Ранее Гуф получил штраф в размере 10 тыс. рублей. Отмечалось, что рэпер просрочил штраф в 5 тыс. рублей за неуплату платной парковки и ему вдвое увеличили сумму выплаты.

До этого продюсер Антон Пронин рассказал, что Долматову перешли авторские права на альбом «Город дорог», который в свое время предприниматель Игорь Рыбаков хотел выкупить за 95 млн рублей и уничтожить. Теперь же Гуф имеет разрешение на официальное исполнение всех композиций пластинки.

