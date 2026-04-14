14 апреля 2026 в 13:29

Известного рэпера оштрафовали в двойном размере из-за парковки

Гуфа оштрафовали на 10 тыс. рублей за неоплату другого штрафа за парковку

Дорожный знак «Платная парковка» Дорожный знак «Платная парковка» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) получил штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что рэпер просрочил штраф в 5 тыс. рублей за неуплату платной парковки и ему вдвое увеличили сумму штрафа.

Ранее стало известно, что в реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово умер пациент, после чего Долматов, являвшийся амбассадором клиники, заявил о прекращении отношений с учреждением. Правоохранители задержали бывшего главврача и директора филиала.

До этого рэпера признали виновным в драке в банном комплексе в деревне Малые Горки. Инцидент произошел в октябре 2024 года. По данным следствия, Долматов вместе со знакомым избил брата администратора комплекса и забрал у потерпевшего мобильный телефон.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела против Долматова, несмотря на достигнутое примирение. Потерпевший проявил милосердие и простил музыканта, который в свою очередь искренне раскаялся в совершенном преступлении, объяснив свое поведение состоянием аффекта.

На ЗАЭС отключилась последняя линия энергоснабжения
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
