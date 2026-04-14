Известного рэпера оштрафовали в двойном размере из-за парковки Гуфа оштрафовали на 10 тыс. рублей за неоплату другого штрафа за парковку

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) получил штраф в размере 10 тыс. рублей, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что рэпер просрочил штраф в 5 тыс. рублей за неуплату платной парковки и ему вдвое увеличили сумму штрафа.

Ранее стало известно, что в реабилитационном центре «Свобода» в Кемерово умер пациент, после чего Долматов, являвшийся амбассадором клиники, заявил о прекращении отношений с учреждением. Правоохранители задержали бывшего главврача и директора филиала.

До этого рэпера признали виновным в драке в банном комплексе в деревне Малые Горки. Инцидент произошел в октябре 2024 года. По данным следствия, Долматов вместе со знакомым избил брата администратора комплекса и забрал у потерпевшего мобильный телефон.

Также сообщалось, что суд отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела против Долматова, несмотря на достигнутое примирение. Потерпевший проявил милосердие и простил музыканта, который в свою очередь искренне раскаялся в совершенном преступлении, объяснив свое поведение состоянием аффекта.