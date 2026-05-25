Появились неожиданные детали поисков Усольцевых

Одна из пещер в Кутурчинском Белогорье Красноярского края, где исчезла семья Усольцевых во время похода, до сих пор не исследована, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по региону и Хакасии. Две другие пещеры спасатели проверили, но ничего не обнаружили.

В радиусе исчезновения семьи Усольцевых выявлено три пещеры; две из них уже обследованы, однако люди не найдены. Длина ходов пещер достигает 70 метров, а глубина — около 30 метров, — уточнили в СК.

Ранее искусственный интеллект проанализировал обстоятельства исчезновения Усольцева и его семьи, детально изучив сотни гигабайтов данных из открытых источников, включая погоду, рельеф местности, сбои GPS и психологический портрет туриста. По итогам проведенной цифровой сверки алгоритмы выдвинули приоритетную версию о возникновении так называемого цифрового миража.

Криминалист Михаил Игнатов между тем сообщил, что семья Усольцевых могла стать жертвами таежных сектантов. Однако, по его словам, в таком случае у представителей силовых структур уже имелись бы соответствующие данные.