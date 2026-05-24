Поиски Усольцевых: последние новости 24 мая, результаты обследования леса

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор остаются не найденными. Какие известны последние новости об их исчезновении и поисках сегодня, 24 мая?

Дали ли новые поиски Усольцевых результат

Семья Усольцевых вместе с пятилетней дочерью и собакой 28 сентября прошлого года отправилась в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе.

Спустя некоторое время они перестали выходить на связь. Активные поиски семьи, в которых было задействовано порядка 1,5 тысячи человек, начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина Усольцева не вышла на работу. Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег.

Накануне, 23 мая, спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов начали новый этап поисков Усольцевых. За сутки они обследовали около шести квадратных километров лесного массива, но результатов пока нет.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая по заявке следственных органов принимают участие в повторных поисках пропавшей семьи в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. <...> 23 мая краевые спасатели обследовали 6 кв. км лесного массива. Пропавших граждан не удалось обнаружить», — сообщили в краевой службе «Спасатель».

К дальнейшим поискам семьи Усольцевых могут привлечь егерей и охотников, сообщил замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» заслуженный спасатель России Сергей Щетинин.

Специалист отметил, что если Усольцевы погибли, то запах разложения способен привлечь медведей, которые водятся в тайге.

«Поисковая работа в тайге сопряжена с определенным риском, у нее есть свои тонкости, которыми больше владеют егеря и охотники. Поэтому подобные дела, как правило, поручают им», — пояснил он.

Что рассказали в СК о ходе дела Усольцевых

По факту пропажи семьи Усольцевых возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова заверила, что закрывать его не планируют.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Уголовное дело закрывать не планируем. А значит, и искать будем, пока что-нибудь не найдем. Резонанс большой, пропала семья. У таких дел нет сроков давности. Всех, кто что-либо мог знать о деталях исчезновения, опросили не один раз. Круг отработан. Но могут появиться новые свидетели. Признание пропавших умершими на ход дела никак не влияет», — заявила она.

Арбузова также опровергла слухи о том, что телефоны Усольцевых активны.

«После их пропажи телефоны проверялись на предмет последнего сигнала. Сейчас их телефоны неактивны», — сообщила она.

В ходе следственных действий телефон Ирины Усольцевой был обнаружен в автомобиле. У семьи с собой был только телефон Сергея. Сигнал с его телефона в последний раз, по данным правоохранителей, зафиксировали в районе скал в Партизанском районе, недалеко от горы Алат.

Читайте также:

Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 24 мая, есть ли новые зацепки

Магнитные бури сегодня, 24 мая: что завтра, эмоциональные перегрузки, боли

Резкий холод, грозовые дожди и сильный ветер: погода в Москве в конце мая