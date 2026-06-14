Девочка-подросток заблудилась в лесу и два дня выживала без еды и воды

Девочка-подросток заблудилась в лесу и два дня выживала без еды и воды Несовершеннолетнюю девочку нашли на Урале после двух дней поисков

В уральском поселке Новоуткинск 13 июня нашли пропавшую 16-летнюю девочку, которую разыскивали на протяжении двух суток, сообщили в ОМВД России «Первоуральский» во «ВКонтакте». Вечером 11 июня она ушла из дома и прекратила выходить на связь с родными. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ближайшее время.

На поиски пропавшей были мобилизованы волонтеры, родственники и местные жители. На месте развернули оперативный штаб. В поисковых мероприятиях участвовали более 50 человек. Территорию прочесывали два кинологических расчета и пять экипажей на квадроциклах. В общей сложности поисковики преодолели более 80 км.

Ранее 10-летняя девочка, пропавшая в Нижневартовске, была найдена живой спустя двое суток после исчезновения. Школьница ушла гулять на озеро 7 июня и домой не вернулась. Полицейским удалось обнаружить ребенка в квартире одного из жилых домов. Видимых телесных повреждений у девочки не выявлено.

До этого сообщалось, что пропавший на южном берегу Крыма студент Александр Скрипников найден мертвым в горах. Молодой человек исчез 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски проходили в крайне тяжелых условиях — в густом лесу с непроходимыми зарослями и крутыми каменистыми склонами.