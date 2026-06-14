Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 июня 2026 в 13:24

Девочка-подросток заблудилась в лесу и два дня выживала без еды и воды

Несовершеннолетнюю девочку нашли на Урале после двух дней поисков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В уральском поселке Новоуткинск 13 июня нашли пропавшую 16-летнюю девочку, которую разыскивали на протяжении двух суток, сообщили в ОМВД России «Первоуральский» во «ВКонтакте». Вечером 11 июня она ушла из дома и прекратила выходить на связь с родными. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ближайшее время.

На поиски пропавшей были мобилизованы волонтеры, родственники и местные жители. На месте развернули оперативный штаб. В поисковых мероприятиях участвовали более 50 человек. Территорию прочесывали два кинологических расчета и пять экипажей на квадроциклах. В общей сложности поисковики преодолели более 80 км.

Ранее 10-летняя девочка, пропавшая в Нижневартовске, была найдена живой спустя двое суток после исчезновения. Школьница ушла гулять на озеро 7 июня и домой не вернулась. Полицейским удалось обнаружить ребенка в квартире одного из жилых домов. Видимых телесных повреждений у девочки не выявлено.

До этого сообщалось, что пропавший на южном берегу Крыма студент Александр Скрипников найден мертвым в горах. Молодой человек исчез 25 мая. Последний раз его видели в районе ущелья Уч-Кош. Поиски проходили в крайне тяжелых условиях — в густом лесу с непроходимыми зарослями и крутыми каменистыми склонами.

Регионы
Урал
пропавшие
поиски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пожелал удачи российским бойцам под Запорожьем
Раскрыто, на какие международные соревнования поедут россияне
Россиянам ограничили покупку редкого товара в интернете
В лесопарке Екатеринбурга обнаружили труп неизвестного мужчины
В Госдуме предложили расширить меры поддержки многодетных семей
Армия Израиля дала жесткий ответ на атаки «Хезболлы»
Российские дроноводы разнесли позицию запуска ударных БПЛА ВСУ
Питон застрял в стене дома на севере Москвы
В МВД предупредили о широком распространении схем вовлечения в преступления
Почти 20 собак стали жертвами крупного пожара в Тверской области
Обстановка в Крыму 14 июня: что с поездами, пересадка на автобус в Керчи
Новый сокрушительный ливень уже на подходе: прогноз погоды в Москве
Девочка-подросток заблудилась в лесу и два дня выживала без еды и воды
Климатологи заметили признак скорой глобальной катастрофы
В Женеве заколотили фанерой десятки витрин
Удар по рынку в Сватово, гибель жителя Орла: как ВСУ атакуют РФ 14 июня
Пропавшего на острове в Карелии семилетнего мальчика нашли мертвым
Смерть 11-летней девочки вызвала массовые протесты
В Московском зоопарке родились редкие тропические бабочки
Лантратова помогла участнику СВО уволиться из армии после ранения
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая
Семья и жизнь

Что нужно сделать с малиной в июне: уход для обильного урожая

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать
Семья и жизнь

Заложные покойники по церковным понятиям: можно ли отпевать и как поминать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.