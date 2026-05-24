Спасатели прочесали лес в поисках семьи Усольцевых Спасатели обследовали шесть квадратных километров леса в поисках Усольцевых

Спасатели продолжают поиски пропавшей семьи Усольцевых в районе Кутурчинского Белогорья в Красноярском крае, сообщили в краевой службе «Спасатель». За один из этапов обследовано около шести квадратных километров лесного массива, но результатов пока нет.

Спасатели Красноярского и Дивногорского поисково-спасательных отрядов с 23 по 26 мая по заявке следственных органов принимают участие в повторных поисках пропавшей семьи в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа. <...> 23 мая краевые спасатели обследовали 6 кв. км лесного массива. Пропавших граждан не удалось обнаружить, — сказано в сообщении.

В операции задействованы несколько спасателей и техника, работа продолжится по 26 мая. Поиски ведутся в труднодоступной местности с плотным лесным массивом.

Ранее криминалист Михаил Игнатов сообщил, что семья Усольцевых могла стать жертвами таежных сектантов. Однако, по его словам, в таком случае у представителей силовых структур уже имелись бы соответствующие данные.

В поисках Усольцевых приняли участие свыше 1,4 тыс. добровольцев, полицейских и неравнодушных людей из разных уголков России. Спасательные службы исследовали большую территорию в горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края.