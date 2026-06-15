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15 июня 2026 в 09:14

Екатеринбургский банк поплатился за телефонный террор

В Екатеринбурге оштрафовали банк на 200 тыс. рублей за частые звонки должнице

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Екатеринбурге банк оштрафовали на 200 тыс. рублей за слишком частые звонки должнице, сообщили в управлении судебных приставов. Местная жительница обратилась в ГУФССП России по Свердловской области с жалобой на большое количество звонков от финансовой организации, где у нее образовалась просрочка по займу.

Специалисты отдела контрольно-надзорных мероприятий и выдачи разрешений провели проверку и установили, что банк нарушил законодательство. Сотрудники банка вели телефонные переговоры чаще допустимого: более одного раза в день и более двух раз в неделю. Также финансовая организация предоставила ложные данные, не соответствующие детализации звонков, что было воспринято как попытка скрыть нарушение.

Ранее депутат Ярослав Нилов предложил установить штрафы за спам-звонки для компаний. По его мнению, другие меры воздействия неэффективны.

До этого ФАС оштрафовала Альфа-Банк за недостоверную рекламу кредитной карты. В рекламе сообщалось о кешбэке в 10% на все операции, однако акция действовала только на определенные виды операций.

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