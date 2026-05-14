В Госдуме предложили новый способ борьбы со спам-звонками Депутат Нилов: компании нужно штрафовать за спам-звонки

Для компаний необходимо установить штрафы за спам-звонки, заявил «Парламентской газете» депутат Ярослав Нилов. Он отметил, что другие меры воздействия неэффективны.

Для этого существуют определенные механизмы. Сейчас мы с экспертами их доработаем, сформулируем и направим в Минцифры, пусть его там рассмотрят. Тут важно найти заинтересованного в создании благоприятных условий для наших граждан, — рассказал Нилов.

Депутат подчеркнул, что помочь в борьбе со спамерами могут и сами пользователи. Он призвал сообщать мобильным операторам о таких звонках и просить службу безопасности принять меры в отношении владельца номера.

Ранее специалист в области финансов Мери Валишвили заявила, что для блокировки нежелательных звонков от банков существуют два основных метода: отзыв ранее данного согласия на обработку персональных данных либо установка запрета через сервисы оператора связи. Отмечается, что при продолжении нежелательных звонков можно обратиться с жалобой в контролирующие инстанции.