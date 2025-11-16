Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 11:21

Телефонные мошенники позвонили жертве 26 тыс. раз за три месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Телефонные мошенники атаковали жертву из Дагестана трижды с интервалом в один месяц, сообщили в пресс-службе «Билайна». В общей сложности они позвонили клиенту более 26 тыс. раз. Данная атака оказалась одной из самых сложных для отражения, передает РИА Новости.

Самыми сложными для отражения оказались следующие случаи: клиента из Республики Дагестан 1960 года рождения атаковали трижды с интервалом в месяц — 30-го числа в июне, июле и августе. В общей сложности он получил больше 26 тыс. мошеннических звонков, — говорится в сообщении.

Другому клиенту оператора, жителю Пензы 1983 года рождения, мошенники позвонили 22,8 тыс. раз за одни сутки. Примечательно, что атака продолжалась весь день. Помимо этого, жительница Москвы 1959 года рождения получила 3,5 тыс. звонков от мошенников за два часа.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что мошенники стали чаще вовлекать детей в преступные схемы. По его словам, за последние два года число таких случаев выросло более чем на 30%.

