«Будет задушен»: Лебедев о судьбе WhatsApp в России

28 декабря 2025 в 16:12

Дизайнер Лебедев заявил, что WhatsApp скоро заблокируют в России

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», резко раскритиковал мессенджер WhatsApp за отказ соблюдать российское законодательство. Он предрек скорую блокировку платформы на территории страны.

WhatsApp решил не сотрудничать с российскими властями, поэтому будет задушен, — сказал Лебедев.

При этом блогер отметил, что мессенджер Telegram, по его мнению, продолжит работу, поскольку готов сотрудничать с российскими правоохранительными органами — в частности, блокировать группы, связанные с преступной деятельностью.

До этого заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что обвинение WhatsApp в адрес России об ограничении доступа на территории страны является провокацией. Он отметил, что наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства.

Между тем 22 декабря российские пользователи начали массово жаловаться на сбой в работе WhatsApp. Больше всего сообщений о неполадках поступало из Москвы и Санкт-Петербурга.

