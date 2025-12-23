Новый год-2026
23 декабря 2025 в 17:34

В Госдуме жестко отреагировали на обвинение WhatsApp в адрес России

Депутат Свинцов назвал провокацией обвинение WhatsApp в ограничениях для россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Обвинение WhatsApp в адрес России об ограничении доступа на территории страны является провокацией, заявил NEWS.ru заместитель предстателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, наложенные санкции вызваны несоблюдением компанией российского законодательства.

Заявление WhatsApp об ограничении доступа к мессенджеру властями РФ — это попытка провокации со стороны владельцев компании в адрес России. У нас давно приняты меры, которые требуют от любых компаний соблюдать федеральное законодательство в части хранения персональных данных на нашей территории. А также иметь офис, который будет являться представительством для ведения деловой переписки и техподдержки. Если какая-то компания, неважно, отечественная или иностранная, ставит себя выше закона, то к ней применяются определенные санкции и штрафы, — заявил Свинцов.

Депутат отметил, что правительство РФ предупреждало корпорацию об ограничениях в публичном поле. По его словам, WhatsApp мог бы избежать санкций, если бы представители компании отвечали на официальные запросы со стороны России.

Представителям WhatsApp много раз уже направлялись официальные документы, но они их не рассматривают, а через почтовое отправление в их офис в США, видимо, письма не доходят. В любом случае обращения к этой компании были и публичными, — заключил Свинцов.

Ранее представители WhatsApp заявили о намерении бороться за своих пользователей в России после введения ограничений на работу сервиса. В компании подчеркнули, что платформа глубоко интегрирована в жизнь сообществ.

