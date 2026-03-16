SHOT сообщил о серии прогремевших взрывов над Ярославлем SHOT: над территорией Ярославля прогремели несколько взрывов, работает ПВО

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Ярославлем прогремели взрывы, сработала система ПВО. По сообщению канала, на юге и в центре города слышны громкие хлопки, всего не менее трех. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отмечаетил, что очевидцы слышали звук мотора беспилотника перед взрывами. Аэропорт Ярославля уже более 16 часов не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА над регионами РФ. В ведомстве указали, что 12 из них были сбиты над Брянской областью, семь БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, указали в Минобороны.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили семь БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его информации, никто не пострадал, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.