Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 04:43

SHOT сообщил о серии прогремевших взрывов над Ярославлем

SHOT: над территорией Ярославля прогремели несколько взрывов, работает ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Ярославлем прогремели взрывы, сработала система ПВО. По сообщению канала, на юге и в центре города слышны громкие хлопки, всего не менее трех. Минобороны РФ и местные власти информацию не комментировали.

SHOT отмечаетил, что очевидцы слышали звук мотора беспилотника перед взрывами. Аэропорт Ярославля уже более 16 часов не принимает и не отправляет самолеты.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили 28 украинских БПЛА над регионами РФ. В ведомстве указали, что 12 из них были сбиты над Брянской областью, семь БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе три БПЛА, летевших на Москву, указали в Минобороны.

До этого средства противовоздушной обороны уничтожили семь БПЛА в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. По его информации, никто не пострадал, на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Ярославль
взрывы
ПВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам объяснили, почему хирурги могут отказать в пластической операции
Российские спортсмены с флагом прошли на закрытии Паралимпиады
Трамп озвучил выбор США, касающийся соглашения с Кубой
Косметолог поставила точку в споре о необходимости раннего ботокса
Трамп заявил, что не готов объявить о завершении операции против Ирана
SHOT сообщил о серии прогремевших взрывов над Ярославлем
Ветеринар развеял популярный миф о чипировании животных
Израиль начал новую серию ударов по Тегерану
В Дубае начался пожар в районе аэропорта
Золото впервые с февраля упало ниже $5 тыс.
ВСУ потеряли над Москвой еще 20 беспилотников
Трамп может отложить важный визит из-за конфликта на Ближнем Востоке
Пушилин рассказал, что может обеспечить водой ДНР
Трамп пригрозил НАТО плохим будущим без помощи США
Раскрыта причина смерти актера из сериала «Следствие ведут знатоки»
СБУ задержала сотрудника НАБУ
На Западе заявили, что РФ якобы отказала советникам Макрона по Украине
Орбан заподозрил Евросоюз в подготовке к военным действиям
В двух российских городах закрыли небо для самолетов
Назван главный проигравший в результате конфликта на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

7 главных нарушений в СНТ, за которые оштрафуют в 2026 году
Семья и жизнь

7 главных нарушений в СНТ, за которые оштрафуют в 2026 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.