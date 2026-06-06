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06 июня 2026 в 12:14

ВС России освободили село Шевченко в Харьковской области

Минобороны России подтвердило освобождение Шевченко в Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Стрингер/NEWS.ru
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Российские военные установили контроль над населенным пунктом Шевченко в Харьковской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Операция была выполнена подразделениями группировки войск «Север».

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенным пунктом Шевченко Харьковской области, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие группировки «Восток» освободили населенный пункт Комсомольское в Запорожской области. По подсчетам ведомства, уничтожено более роты противника, зачищено до пяти квадратных километров территории, взято под контроль свыше 250 строений.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Операцию провели военные группировки войск «Юг».

Также в Минобороны сообщали, что ВС РФ нанесли удар по предприятию украинской компании Fire Point на территории Днепропетровской области. Как отметили в ведомстве, компания производит комплектующие для ударных БПЛА большой дальности.

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