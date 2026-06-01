01 июня 2026 в 12:11

ВС России освободили Тихоновку в ДНР

Фото: МО РФ
Вооруженные силы РФ освободили Тихоновку в ДНР, следует из сообщения Минобороны России в Telegram-канале. Операцию провели военные группировки войск «Юг».

В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Тихоновка Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что российские войска за неделю освободили 10 населенных пунктов в зоне специальной военной операции. Согласно данным Минобороны, с 25 по 31 мая под контроль ВС РФ перешли четыре населенных пункта в Харьковской области.

Военкор Александр Коц между тем заявил, что контроль над Нововасилевкой в Харьковской области открывает Вооруженным силам России дорогу на Колодезное. По его словам, освобождение этого населенного пункта даст подразделениям группировки войск «Север» возможность обезопасить существенный участок границы с Валуйским районом.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что военное командование Украины перебросило к селу Россоховатое в Харьковской области новое элитное подразделение сил беспилотных систем. По его словам, взвод специализируется на применении перспективных разработок FPV-дронов.

