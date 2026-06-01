В Армении высказались о последствиях разрыва отношений с Россией Кочерян: разрыв отношений между РФ и Арменией станет катастрофой для Еревана

Возможный разрыв отношений между Россией и Арменией станет катастрофой для Еревана, заявил телеканалу РБК экс-президент Армении, кандидат в премьер-министры от блока «Армения» («Айастан») Роберт Кочарян. По его словам, значительная часть сельхозпродукции Армении экспортируется в РФ, а рынки ЕС практически недоступны.

Для Армении это будет просто катастрофа. 98% всей сельхозпродукции экспортируется в Россию, рынок ЕС — это просто закрытый рынок. Барьеры там почти непреодолимые. Фермеры там задушат своих руководителей. Более 90% алкогольной продукции — это вина, коньяки. Куда это все пойдет, никто не знает, — отметил Кочарян.

Он добавил, что доля его страны в торговом обороте России крайне мала — разрыв связей, по его словам, «никто не заметит». Он подчеркнул: ситуация слишком неравная, чтобы пытаться использовать в политических играх то, что кормит экономику и дает ей возможность развиваться. По мнению политика, такие действия не просто недальновидны — они глупы.

Ранее выяснилось, что Россельхознадзор вводит временные ограничения на ввоз плодоовощной продукции из Армении с 30 мая. Решение принято из-за участившихся нарушений при поставках армянских товаров в Россию, а также для обеспечения фитосанитарного благополучия страны.