Киберэксперт ответил, как обезопасить детей от мошенников

Функция родительского контроля на устройстве поможет защитить детей от мошенников, рассказал «Москве 24» руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев. Он отметил, что в каникулы мошенники активизируются.
Дополнительной поддержкой могут стать современные инструменты цифровой безопасности. Родителям стоит подключить в сервисах детские аккаунты и функции родительского контроля, чтобы ограничить доступ к нежелательному контенту, установить лимиты экранного времени и сделать онлайн-среду более безопасной для ребенка, — рассказал Лунев.
Киберэксперт подчеркнул, что мошенники часто предлагают бесплатные бонусы и подарки, чтобы вовлечь детей в обман. По его словам, важно также обсудить с детьми базовые правила безопасности: не общаться с незнакомцами, не переходить по подозрительным ссылкам и не передавать личные данные.
Ранее юрист Дмитрий Голендяев рассказал, что мошенники с помощью ИИ стали подделывать голоса директоров школ. По его словам, с помощью этого аферисты просят родителей перевести деньги якобы на выпускной вечер или оплатить штраф.