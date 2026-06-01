01 июня 2026 в 13:28

В МВД опровергли слухи о проверках пожилых водителей с 1 июня

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Информация о том, что с 1 июня сотрудники ГАИ якобы начнут массово останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок, не соответствует действительности, сообщила представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в МАКСе. Она уточнила, что соответствующие материалы появились на интернет-ресурсах, однако являются ложными.

Данная новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники Госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, — написала Волк.

Ранее эксперты заявили, что идея с возможным ограничением прав пожилых водителей не решит проблемы безопасности на дорогах. По мнению специалистов, нужно сосредоточиться на более острых вопросах: нетрезвом вождении, опасном маневрировании во дворах и общей правовой дисциплине.

Прежде общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что россиянам может грозить штраф в 500 рублей за неочищенные от снега фары и регистрационные знаки автомобиля. По его словам, если будет доказан умысел, например намеренное сокрытие номеров от камер, то последуют гораздо более серьезные санкции.

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
