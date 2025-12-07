ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 06:30

Россиянам рассказали, когда за не очищенную от снега машину грозит штраф

Эксперт по ЖКХ Бондарь: снег на фарах машины может обернуться штрафом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Россиянам может грозить штраф в размере 500 рублей за не очищенные от снега фары и номера автомобиля, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, если будет доказан умысел, например специальное сокрытие государственного регистрационного знака от камер, то последуют куда более строгие санкции. Он отметил, что водителя могут даже лишить прав на срок до трех месяцев.

Прямого штрафа с формулировкой «за снег на крыше» нет. Однако если он закрыл госномер так, что его плохо видно с расстояния около 20 метров, возможна ответственность по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. В такой ситуации речь обычно идет о предупреждении или штрафе в размере 500 рублей. Если же водитель специально оставил номер под снегом, возможно применение ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, тогда предусмотрен штраф пять тысяч рублей или лишение права управления на срок до трех месяцев. Снег на фарах и задних фонарях тоже может обернуться штрафом, как правило, в 500 рублей, — пояснил Бондарь.

По его словам, серьезную опасность представляет снег, оставшийся на крыше автомобиля. Он отметил, что во время движения куча может внезапно сместиться на лобовое стекло, а это приведет к резкому ухудшению обзора и может стать причиной аварии.

Ранее сообщалось, что в России сложилась ситуация, при которой владельцы легковых автомобилей массово получают штрафы на суммы до 600 тыс. рублей за нарушения, совершенные грузовым транспортом. Проблема возникла из-за использования дальнобойщиками подложных номерных знаков, зарегистрированных на частные автомобили.

