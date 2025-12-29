Нашла идеальный салат-кольцо для зимнего стола. «Снежная сказка» с крабовыми палочками: освежающе, нежно и готовится за 15 минут

Этот салат подобен первому снегу — легкий, свежий и невероятно красивый. Он сочетает в себе сладковатую нежность крабовых палочек, сочную кислинку яблока и сливочную мягкость сыра, создавая идеальный баланс вкусов. А его форма в виде снежного венка и белоснежная шапка из сыра делают блюдо настоящим украшением праздничного стола, дарящим зимнее настроение.

Для приготовления вам понадобится: 240 г крабовых палочек (1 упаковка), 1 крупное кисло-сладкое яблоко, 150 г твердого сыра, 3 яйца, 3–4 ст. л. майонеза, зелень укропа для украшения. Яйца отварите вкрутую, охладите и очистите. Натрите белки на мелкой терке, а желтки отдельно на самой мелкой. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и слегка сбрызните лимонным соком, чтобы не потемнело. Крабовые палочки и сыр натрите на средней терке. На большое плоское блюдо установите в центр стеклянную кружку. Вокруг нее выложите слоями: крабовые палочки, яблоко, тертые белки, промазывая каждый слой тонким слоем майонеза. Аккуратно удалите кружку. Верх и бока салата густо обмажьте майонезом и посыпьте сначала тертым сыром, а затем желтком, создавая эффект снега. Украсьте веточками укропа и дайте салату пропитаться в холодильнике 1–2 часа.

