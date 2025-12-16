Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 19:45

Никаких сложных гарниров в Новый год. Готовлю антрекоты с картофелем дофинуаз. Сливочно-сырная нежность и сочное мясо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Новогодний стол традиционно ассоциируется с обилием сложных закусок и салатов, отнимающих массу времени и сил. Однако главное горячее блюдо может быть одновременно изысканным и удивительно простым в исполнении. Идеальным решением станут сочные антрекоты в сочетании с картофелем дофинуаз — нежнейшей французской запеканкой из тонких ломтиков картофеля, залитых сливками с сыром. Этот гарнир готовится практически самостоятельно в духовке, позволяя вам сосредоточиться на идеальной прожарке мяса. В результате вы получаете элегантное и сытное блюдо, где нежность сливочно-сырного картофеля идеально оттеняет насыщенный вкус говядины.

Для картофеля дофинуаз вам потребуется: 1 кг картофеля, 400 мл жирных сливок, 150 г тёртого сыра грюйер или эмменталь, 2 зубчика чеснока, соль, мускатный орех. Картофель очистите и нарежьте очень тонкими ломтиками. Чеснок раздавите. В миске смешайте сливки, чеснок, соль, щепотку мускатного ореха. В смазанную маслом форму выкладывайте картофель слоями, поливая каждый сливочной смесью и посыпая частью сыра. Верхний слой обильно покройте сыром. Накройте фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 50 минут, затем снимите фольгу и запекайте ещё 15–20 минут до золотистой корочки. Для антрекотов подготовьте 4 куска говяжьей вырезки (по 200 г каждый), соль, перец, 2 ст. л. оливкового масла. Мясо обсушите, посолите и поперчите. Разогрейте сковороду с маслом до очень горячего состояния. Обжарьте антрекоты по 3–4 минуты с каждой стороны до красивой корочки (для степени прожарки medium). Дайте мясу отдохнуть 5–7 минут. Подавайте антрекоты, нарезанные ломтиками, вместе с горячим картофелем дофинуаз.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
ужины
кулинария
картошка
Мария Левицкая
М. Левицкая
