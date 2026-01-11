Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 09:18

Эксперт описал покупателя недвижимости в 2026 году

Эксперт по недвижимости Седов: покупатели стали настойчивее и агрессивнее

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Покупатели на рынке недвижимости начали вести себя более агрессивно, настойчиво и требовательно, заявил «Газете.ru» эксперт по недвижимости Олег Седов. По его словам, теперь люди приходят не просто ознакомиться с вариантами, а сразу нацелены выжать максимальные условия в свою пользу.

Клиенты подходят к выбору дома осознанно и очень придирчиво, потому что понимают, что вкладывают деньги в место, где будут жить годы, — сказал Седов.

Главной причиной этого эксперт назвал экономическую нестабильность: в числе причин рост цен, скачки ипотечных ставок, страх не успеть оформить сделку на выгодных условиях. По его словам, покупатели, как правило, начали приходить на переговоры уже подготовленными. Если выделять группы по возрасту, то более требовательными являются клиенты старшего возраста, подчеркнул эксперт.

Тем временем депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что с 1 февраля 2026 года будет проведена очередная плановая индексация материнского капитала, его размер увеличится на 6,8%. Индексация затронет все семьи, независимо от того, получили они сертификат недавно или имеют неизрасходованный остаток средств на счету.

недвижимость
эксперты
ипотеки
квартиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генконсульство на Пхукете прокомментировало гибель россиянки
Раскрыто, могут ли передать квартиру в отсутствие Долиной
В Красноярском крае назвали точное место пропажи Усольцевых
Страна ЕС отказала Киеву в военной помощи
Несколько петербуржцев остались без «колес» из-за пожара
Российский хоккеист вошел в топ-10 игроков в истории НХЛ
Названы главные тенденции туристического рынка России в 2026 году
Девять человек пострадали в ДТП на трассе в Карелии
В Европе обеспокоены молчанием НАТО на фоне слов Трампа о Гренландии
Юрист раскрыл, имела ли Долина право уехать за границу
Глава «банды амазонок» задолжала потерпевшим круглую сумму
Россия вошла в тройку крупнейших экспортеров удобрений в США
Жителей Сент-Луиса попросили держать ухо востро из-за неуловимых обезьян
Легкий рецепт низкокалорийного второго: брокколи и тофу за 15 минут
Зеленского обвинили в безумных экспериментах над киевлянами
Уход иностранных брендов дал скачок российскому fashion-рынку
«Делали вид»: в Швейцарии раскрыли, как лидеры ЕС загнали себя в тупик
Ирина Шейк снялась в прозрачной простыне для легендарного фотокалендаря
СК не смог выйти на связь с сыном и экс-женой Усольцева
Немцы стали задумываться о переезде в поисках лучшей жизни
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.