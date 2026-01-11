Эксперт описал покупателя недвижимости в 2026 году Эксперт по недвижимости Седов: покупатели стали настойчивее и агрессивнее

Покупатели на рынке недвижимости начали вести себя более агрессивно, настойчиво и требовательно, заявил «Газете.ru» эксперт по недвижимости Олег Седов. По его словам, теперь люди приходят не просто ознакомиться с вариантами, а сразу нацелены выжать максимальные условия в свою пользу.

Клиенты подходят к выбору дома осознанно и очень придирчиво, потому что понимают, что вкладывают деньги в место, где будут жить годы, — сказал Седов.

Главной причиной этого эксперт назвал экономическую нестабильность: в числе причин рост цен, скачки ипотечных ставок, страх не успеть оформить сделку на выгодных условиях. По его словам, покупатели, как правило, начали приходить на переговоры уже подготовленными. Если выделять группы по возрасту, то более требовательными являются клиенты старшего возраста, подчеркнул эксперт.

Тем временем депутат Госдумы Каплан Панеш рассказал, что с 1 февраля 2026 года будет проведена очередная плановая индексация материнского капитала, его размер увеличится на 6,8%. Индексация затронет все семьи, независимо от того, получили они сертификат недавно или имеют неизрасходованный остаток средств на счету.