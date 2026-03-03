Брокер объяснил, выгодно ли рефинансировать ипотеку

Рефинансирование может помочь снизить процент по ипотеке, рассказал 360.ru ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Он отметил, что рефинансирование будет актуальным, пока ЦБ РФ снижает ключевую ставку.

Рефинансирование — это такая же ипотека, просто с возможностью снизить процент. Безусловно, дополнительные расходы есть. Тем не менее разница и выгода между текущей ставкой и той, на которую можно уйти, существенная, — заявил Ракута.

Брокер подчеркнул, что ранее ставки доходили до 25-27%, в то время как сейчас находятся на уровне 19-20%. По его словам, количество рефинансирований также не ограничено законом.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что банк может снизить ставку по ипотеке дисциплинированным клиентам. По его словам, существуют договоры с переменной ставкой.