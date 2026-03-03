Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 16:02

Кириенко раскрыл число национальностей среди награжденных бойцов СВО

Кириенко: представители более 100 национальностей получили награды за время СВО

Владимир Путин с Андреем Белоусовым и награждёнными солдатами и офицерами Владимир Путин с Андреем Белоусовым и награждёнными солдатами и офицерами Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Представители свыше 100 национальностей России удостоены высоких боевых наград за время спецоперации, заявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании оргкомитета Года единства народов России в Национальном центре «Россия». По его словам, военнослужащие различных национальностей проявили подвиг и героизм при защите Родины, передает корреспондент NEWS.ru.

Представители более 100 национальностей нашей страны за время специальной военной операции награждены высокими боевыми наградами за подвиг и героизм в защите нашей Родины, нашей страны, — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что это достижение является предметом гордости и важным материалом для передачи подрастающему поколению. Первый замглавы АП отметил, что уникальные традиции и культура народов России находят свое отражение в ратных подвигах защитников Отечества.

Ранее Кириенко заявил, что современная система госуправления в России окончательно отошла от принципов кумовства, характерных для прошлых десятилетий. Он подчеркнул, что анекдот о генеральских детях морально устарел для российских реалий.

Россия
Сергей Кириенко
награды
спецоперация
национальности
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Сергей Петров
С. Петров
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Статс-секретарь Минобороны раскрыла, кто есть герои современности
Взрыв дрона не дал теннисисту доиграть матч
Ван И обвинил США в обесценивании прогресса на переговорах с Ираном
Ребенок из Краснодара получил лекарство за 245 млн рублей
ЦАХАЛ объявил о «крупномасштабной» бомбежке Ирана
Волочкова обратилась к Славе после обвинений фанатов в пьянстве
Психолог назвала идеальный подарок на 8 Марта
Евросоюз шокировало одно последствие конфликта на Ближнем Востоке
В Госдуме объяснили, как изменились правила бронирования в гостиницах
Атакован офис совета экспертов, выбирающего лидера Ирана
Психолог перечислила худшие подарки на 8 Марта
Нефть, газ, развал ЕС: как повлияет на РФ Иранский кризис — плюсы и минусы
В Росатоме сообщили о потере связи с «ядерными властями» Ирана
Ближний Восток оставил Украину без защиты: новости СВО на вечер 3 марта
Названа неочевидная взаимосвязь между Украиной и Мексикой
Повторные толчки зафиксировали недалеко от побережья Сочи
Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака остановило работу
Авария с возгоранием «Газели» и «Жигулей» на МКАД попала на видео
Россиянам рассказали о самых интересных астрономических явлениях 2026 года
Обвиняемых в покушении на генерала Алексеева признали террористами
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.