Владимир Путин с Андреем Белоусовым и награждёнными солдатами и офицерами

Кириенко раскрыл число национальностей среди награжденных бойцов СВО Кириенко: представители более 100 национальностей получили награды за время СВО

Представители свыше 100 национальностей России удостоены высоких боевых наград за время спецоперации, заявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании оргкомитета Года единства народов России в Национальном центре «Россия». По его словам, военнослужащие различных национальностей проявили подвиг и героизм при защите Родины, передает корреспондент NEWS.ru.

Представители более 100 национальностей нашей страны за время специальной военной операции награждены высокими боевыми наградами за подвиг и героизм в защите нашей Родины, нашей страны, — сказал Кириенко.

Он подчеркнул, что это достижение является предметом гордости и важным материалом для передачи подрастающему поколению. Первый замглавы АП отметил, что уникальные традиции и культура народов России находят свое отражение в ратных подвигах защитников Отечества.

