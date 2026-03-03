Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 17:15

Ван И обвинил США в обесценивании прогресса на переговорах с Ираном

Ван И Ван И Фото: Global Look Press
Ирану и Соединенным Штатам удалось достичь определенного прогресса на недавних переговорах, напомнил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром. Однако глава дипломатического ведомства констатировал, что американская сторона обесценила все приложенные усилия, начав вооруженный конфликт, передает Центральное телевидение Китая.

Недавние переговоры между Ираном и США достигли значительного прогресса, в том числе в решении проблем безопасности Израиля. К сожалению, этот процесс был прерван вооруженным конфликтом, — сказал Ван И.

Ранее представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что США и Израиль своими действиями подрывают международную энергетическую безопасность. Она потребовала немедленно прекратить военные действия в республике. Дипломат также призвала страны не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, Мао Нин напомнила о важности обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.

