Ван И обвинил США в обесценивании прогресса на переговорах с Ираном

Ван И обвинил США в обесценивании прогресса на переговорах с Ираном

Ирану и Соединенным Штатам удалось достичь определенного прогресса на недавних переговорах, напомнил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе разговора с израильским коллегой Гидеоном Сааром. Однако глава дипломатического ведомства констатировал, что американская сторона обесценила все приложенные усилия, начав вооруженный конфликт, передает Центральное телевидение Китая.

Недавние переговоры между Ираном и США достигли значительного прогресса, в том числе в решении проблем безопасности Израиля. К сожалению, этот процесс был прерван вооруженным конфликтом, — сказал Ван И.

Ранее представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин заявила, что США и Израиль своими действиями подрывают международную энергетическую безопасность. Она потребовала немедленно прекратить военные действия в республике. Дипломат также призвала страны не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Кроме того, Мао Нин напомнила о важности обеспечения безопасного судоходства в Ормузском проливе.