В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти ECO Iraq: Ирак теряет $128 млн в день из-за приостановок добычи нефти

Ирак ежедневно несет убытки в размере около $128 млн (10 млрд рублей) из-за приостановки добычи нефти на ряде месторождений, сообщил экономический портал ECO Iraq. Это связано с военными действиями на Ближнем Востоке.

Согласно данным портала, месторождение Румейла ежедневно производит приблизительно 1,4 млн баррелей нефти, тогда как добыча в регионе Иракского Курдистана достигает около 200 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, прекращение нефтедобычи приведет к ежедневному дефициту примерно в 1,6 млн баррелей.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что мировой рынок нефти может столкнуться с резким скачком цен. По его словам, стоимость барреля в ближайшее время превысит отметку в $100 (7,7 тыс. рублей). Спецпредставитель президента добавил, что район Ормузского пролива является ключевым маршрутом для транспортировки нефти из стран Персидского залива. На данный момент это единственный морской путь для экспорта нефти из шести стран: Ирана, Ирака, Кувейта, Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.