Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 16:57

Крупнейшее нефтяное месторождение Ирака остановило работу

Ирак приостановил добычу на месторождении Южная Румейла

Ирак прекратил нефтедобычу на крупнейшем месторождении страны Южная Румейла, сообщает издания Shafaq News со ссылкой на заявление энергетического ведомства страны. Уточняется, что причиной стала военная эскалация на Ближнем Востоке, которая нарушила логистические цепочки поставок сырья.

В связи с международными политическими событиями и крайне опасным закрытием Ормузского пролива <…> просим сократить добычу (подачу на откачку) на месторождении Южная Румейла на 100% начиная с 15.00 (совпадает с мск) 3 марта, — говорится в заявлении.

Ирак
нефть
добыча
Ближний Восток
