Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 18:18

«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе

Продюсер Лавров: охрана должна была говорить со зрительницами на концерте Славы

Певица Слава Певица Слава Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Разговаривать с недовольными зрительницами на концерте певицы Славы в Пензе должна была ее охрана, а не сама исполнительница, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. По его мнению, на концерте имела место провокация, и этот вопрос должны были профессионально решить организаторы мероприятия.

Но тут возникает вопрос: а где была в это время охрана? Слава вообще не должна была разговаривать с этой женщиной, что-то ей объяснять. Ею должна была сразу заняться охрана, — подчеркнул Лавров.

Продюсер отметил, что организаторы мероприятия проявили себя непрофессионально, но и Слава не должна была оправдывать свое выступление болезнью. По его словам, настоящий мастер не дает понять, что ему плохо.

У меня десятки, сотни примеров, когда настоящие артисты выходили на сцену в любом состоянии, и зритель даже не знал, что происходит. Это и есть настоящее мастерство. Были случаи, когда, например, у артиста скончались отец или мать, и он в этом состоянии выходил и работал. Помню, как певица Валерия выступала с температурой 40 градусов, ее буквально выносили на руках на сцену. А рассказывать всем, что тебе плохо и ты болеешь, непрофессионально. Тогда отменяй концерт, но не хочется попадать на деньги, — сказал продюсер.

Ранее поклонники Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) во время концерта в Пензе раскритиковали певицу, предположив, что она вышла на сцену в состоянии опьянения. Артистка остановила концерт и начала разбирательства прямо на сцене. Позднее она опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видеообращение, в котором в слезах рассказала, что в тот день очень плохо себя чувствовала и едва вышла на сцену.

певица Слава
скандалы
зрители
опьянение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина за гроши выкупил забытый в аэропорту чемодан и потерял дар речи
Обнимал и гладил: британка открыла охоту на зоофила за секс с ее конем
«Модный приговор», разводы, конфликт с Дружининой: как живет Сергей Жигунов
Возлюбленный родившей Лерчек призвал молиться за нее
Нагиев и Собчак рискуют потерять миллионы на фоне паники в Дубае
В Совфеде рассказали, какая война идет у России с Западом
Хаменеи, Милошевич, Каддафи: как США «убирают» неугодных лидеров
«Не считает за людей»: в ГД объяснили слова Зеленского о потерях ВСУ
МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран
В Ираке подсчитали убытки из-за приостановок добычи нефти
Раскрыта причина второго землетрясения у берегов Сочи
Кадыров обратился к Мишустину с праздничным поздравлением
Папа заставлял ублажать маму: в Петербурге накрыли семейство педофилов
Омский блогер в погонах попался на взятке
Кличко и Зеленский сцепились из-за замерзающего Киева
«Хезболла» заявила о первых победах над Израилем
«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе
Пассажирский самолет полностью уничтожили при атаке на Тегеран
Иран открестился от связи с «Хезболлой»
Россиянин поджег тепловоз и записал себя в террористы
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.