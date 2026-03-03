«Где была охрана?»: продюсер о «пьяном» скандале со Славой в Пензе Продюсер Лавров: охрана должна была говорить со зрительницами на концерте Славы

Разговаривать с недовольными зрительницами на концерте певицы Славы в Пензе должна была ее охрана, а не сама исполнительница, сказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. По его мнению, на концерте имела место провокация, и этот вопрос должны были профессионально решить организаторы мероприятия.

Но тут возникает вопрос: а где была в это время охрана? Слава вообще не должна была разговаривать с этой женщиной, что-то ей объяснять. Ею должна была сразу заняться охрана, — подчеркнул Лавров.

Продюсер отметил, что организаторы мероприятия проявили себя непрофессионально, но и Слава не должна была оправдывать свое выступление болезнью. По его словам, настоящий мастер не дает понять, что ему плохо.

У меня десятки, сотни примеров, когда настоящие артисты выходили на сцену в любом состоянии, и зритель даже не знал, что происходит. Это и есть настоящее мастерство. Были случаи, когда, например, у артиста скончались отец или мать, и он в этом состоянии выходил и работал. Помню, как певица Валерия выступала с температурой 40 градусов, ее буквально выносили на руках на сцену. А рассказывать всем, что тебе плохо и ты болеешь, непрофессионально. Тогда отменяй концерт, но не хочется попадать на деньги, — сказал продюсер.

Ранее поклонники Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) во время концерта в Пензе раскритиковали певицу, предположив, что она вышла на сцену в состоянии опьянения. Артистка остановила концерт и начала разбирательства прямо на сцене. Позднее она опубликовала на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видеообращение, в котором в слезах рассказала, что в тот день очень плохо себя чувствовала и едва вышла на сцену.