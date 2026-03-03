Зимняя Олимпиада — 2026
03 марта 2026 в 19:20

«Мы призываем»: в МОК подтвердили приверженность нейтралитету

МОК: спорт должен объединять потрясенный конфликтами мир

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Спорт должен оставаться объединяющей силой в мире, потрясенном конфликтами, разногласиями и трагедиями, говорится в заявлении Международного олимпийского комитета на сайте организации. МОК призвал все государства — члены ООН поддержать прошедших квалификацию на Паралимпийские игры атлетов, которые могут пострадать от последних конфликтов.

Принцип нейтралитета олимпийского движения был недавно вновь подчеркнут исполнительным комитетом МОК. Мы призываем все государства — члены ООН поддержать спортсменов, прошедших квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года, которые могут пострадать от последних конфликтов, на их пути к этим Играм, — говорится в заявлении МОК.

Ранее финская делегация объявила о бойкоте церемонии открытия Паралимпиады в Италии из-за допуска российских спортсменов. Глава национального Паралимпийского комитета Сари Раутио заявила, что это решение поддержало призыв Украины и продемонстрировало отношение к позиции Международного паралимпийского комитета..

До этого глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков сообщил об участии российских спортсменов в 18 дисциплинах на Играх‑2026 в Италии. Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина поборются за медали в пяти видах горнолыжной программы, а лыжники и сноубордисты выступят в спринте, гонках и слаломе.

