МОК призвали закончить бойкот российского спорта после атак США на Иран

Международный олимпийский комитет обязан прекратить политику бойкота в отношении атлетов из России и допустить их до соревнований на фоне военных действий США против Ирана, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее словам, сложившаяся ситуация наглядно демонстрирует двойные стандарты западных спортивных чиновников.

Я уверена, что чемпионат мира по футболу в США не отменят из-за событий в Иране. Кто будет подавать протест? Итальянцы, французы, англичане? Это, безусловно, проявление двойных стандартов. Нам это было очевидно еще четыре года назад. Теперь все должно и всем остальным стать ясно. И Запад обязан это признать и вернуть Россию полноценно во все соревнования. Раз вы не собираетесь критиковать США, то какое право имеете выступать против РФ? Раз вы говорите, что спорт вне политики, то сделайте это реальностью, — высказалась Журова.

Она также отметила, что логика наказаний со стороны МОК ведет к абсурду, так как в истории почти любой страны можно найти военные конфликты. Депутат подчеркнула, что запрет на рукопожатия и участие спортсменов в соревнованиях — это тупиковый и безрезультативный путь, от которого Западу необходимо отказаться.

Я вообще не считаю, что МОК должен быть той инстанцией, которая судит кого-то и наказывает. Она вообще про другое. МОК должна быть про ценности, развитие, мир, для этого все создавалось. А получается, что организация наказывает. Это вообще ненормально. По такой же логике вообще ни одна страна не должна проводить соревнования, потому что почти нет государств, которые бы за свою историю не участвовали в военных конфликтах. Запад сам довел себя до этого абсурда и должен признать ошибки. Не должно быть такого, чтобы спортсменам в мире запрещали участвовать в соревнованиях и жать руки другим атлетам. Это глупо, а самое главное — безрезультатно, — подытожила Журова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что МОК обязан отреагировать на действия США и Израиля в Иране. По его словам, мировые спортивные чиновники не смогут объяснить правомерность отстранения россиян от международных турниров, если оставят без внимания военную операцию американцев на Ближнем Востоке.