Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 19:54

Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты

Ульянов: в ближайшие месяцы Иран не пустит инспекции на свои ядерные объекты

Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии в Вене Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии в Вене Фото: Liu Xinyu/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

В ближайшие месяцы Иран не допустит инспекции на свои ядерные объекты, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Первому каналу». По его словам, этот срок может быть и больше.

Думаю, что в ближайшие месяцы или даже в течение более длительного срока иранцы никого на свои ядерные объекты, поврежденные в том числе, уже теперь не пустят, — сказал Ульянов.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что связь с иранским руководством, ответственным за атомную отрасль, была утеряна российскими специалистами. Из-за этого сейчас никто не может точно сказать, что происходит с ядерными объектами в республике. МАГАТЭ при этом публиковало снимки иранских атомных объектов, которые, предположительно, могли быть атакованы Израилем.

До этого президент Сербии Александр Вучич отмечал, что страны Европы окажутся в настоящем аду, если эскалация ближневосточного конфликта продолжится. По его словам, регион столкнется с крайне серьезными проблемами в энергетической сфере.

Иран
инспекции
Михаил Ульянов
ядерное оружие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Федерации футбола США раскрыли отношение к участию Ирана в ЧМ-2026
Захарова пошутила о вербовке в финскую разведку
Российский дипломат обвинил МАГАТЭ в бездействии на фоне ударов по Ирану
Ситуация в Дубае, будущее ключевой ставки в РФ: что будет дальше
«Деньги идут бесконтрольно»: в ГД оценили стремление Зеленского к миру
«Право на самооборону»: в Катаре оценили свою позицию по отношению к Ирану
В Иране исключили утечку радиации после удара по Натанзу
Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты
Стало известно, сколько ударов нанесли ВС США по Ирану за два дня
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
«Ситуация подтвердила»: Захарова обвинила коллективный Запад во лжи
В МИД России дали совет россиянам по поездкам на Ближний Восток
Взрывы прогремели в Дубае
США закрыли посольство в Ливане
Спецборт МЧС РФ прибыл в Азербайджан, чтобы забрать вернувшихся из Ирана
Дрон сдетонировал рядом с жительницей Белгородской области
Раскрыто оружие «возмездия» Ирана для военных баз США
Россию объявили победителем в войне США с Ираном
В Госдуме назвали условие для завершения конфликта на Украине
Россия задействовала ракетный корабль «Буря» во время испытаний
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.