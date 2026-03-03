Дипломат раскрыл, пустит ли Иран инспекции на свои ядерные объекты Ульянов: в ближайшие месяцы Иран не пустит инспекции на свои ядерные объекты

В ближайшие месяцы Иран не допустит инспекции на свои ядерные объекты, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью «Первому каналу». По его словам, этот срок может быть и больше.

Думаю, что в ближайшие месяцы или даже в течение более длительного срока иранцы никого на свои ядерные объекты, поврежденные в том числе, уже теперь не пустят, — сказал Ульянов.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что связь с иранским руководством, ответственным за атомную отрасль, была утеряна российскими специалистами. Из-за этого сейчас никто не может точно сказать, что происходит с ядерными объектами в республике. МАГАТЭ при этом публиковало снимки иранских атомных объектов, которые, предположительно, могли быть атакованы Израилем.

До этого президент Сербии Александр Вучич отмечал, что страны Европы окажутся в настоящем аду, если эскалация ближневосточного конфликта продолжится. По его словам, регион столкнется с крайне серьезными проблемами в энергетической сфере.