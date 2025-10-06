Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 06:52

Земфира сохранила статус своего ИП в России

Певица Земфира Певица Земфира Фото: Miguel Miguel/Global Look Press

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) следит за статусом индивидуального предпринимателя в России, передает РИА Новости. По данным агентства, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов.

Как указано в документах, Земфира не закрыла ИП в России. Так, 2 сентября в налоговую были отправлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что у Земфиры самые высокие гонорары по сравнению с другими артистами — иноагентами, уехавшими жить за границу после 2022 года. Он отметил, что она в этом вопросе уникальный музыкант, и на ее концерты люди едут даже за границу, чего не бывает у других артистов. Земфира до сих пор собирает стадионы и другие большие площадки, поэтому она не возьмется отработать кассовый концерт менее чем за €50 тысяч (4,4 млн рублей). По его словам, за корпоратив Земфире предлагали €300 тысяч (26,9 млн рублей).

Тем временем рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) официально завершил свою предпринимательскую деятельность на территории России. Решение о полном прекращении работы его ИП было принято самим артистом. В карточке предпринимателя содержится соответствующая запись, подтверждающая добровольный характер этого шага.

Земфира
налоги
инспекции
бизнес
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 250 дронов ночью атаковали Россию
ВСУ стали загонять наемников в необычный батальон
Меркель назвала косвенных виновников СВО
В Дагестане задержали трех пособников Сулейманова
Беляши — классический рецепт сытной татарской выпечки! Просто и сочно
Суд взыскал 20,9 млн рублей с бывшего вице-премьера одной из республик
Экс-советник Путина объяснил главную задачу государства на примере Долиной
Гладков назвал число жителей, оставшихся без света из-за атаки ВСУ
Раскрыты подробности атаки ВСУ на Тульскую область
Юрист рассказал, когда могут уволить за листания соцсетей на работе
Пропавшие на Камчатке туристы вышли на связь
Юрист рассказал, что обязательно нужно проверить перед покупкой квартиры
Следователи выясняют причины внезапного обрушения кровли жилого дома в ЛНР
Полигон ТБО на тысячу «квадратов» загорелся во Владивостоке
Земфира сохранила статус своего ИП в России
Мошенники научились воровать банковские данные с маркетплейсов
Социальные пенсии ждет значительное повышение с 2026 года
Обратили в пыль ВСУ и уничтожили танк: успехи ВС РФ к утру 6 октября
К чему снится, что вас хотят убить: как понять этот страшный сон
Россиянам объяснили, как правильно выбрать и установить вытяжку в ванную
Дальше
Самое популярное
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество

Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто
Общество

Турецкий суп «Мерджимек». Проще не бывает! Никаких кулинарных премудростей и часов стояния у плиты. Все довольно просто

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября
Россия

Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 4 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.