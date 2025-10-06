Земфира сохранила статус своего ИП в России

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) следит за статусом индивидуального предпринимателя в России, передает РИА Новости. По данным агентства, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов.

Как указано в документах, Земфира не закрыла ИП в России. Так, 2 сентября в налоговую были отправлены сведения о регистрации индивидуального предпринимателя в Социальном фонде РФ.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что у Земфиры самые высокие гонорары по сравнению с другими артистами — иноагентами, уехавшими жить за границу после 2022 года. Он отметил, что она в этом вопросе уникальный музыкант, и на ее концерты люди едут даже за границу, чего не бывает у других артистов. Земфира до сих пор собирает стадионы и другие большие площадки, поэтому она не возьмется отработать кассовый концерт менее чем за €50 тысяч (4,4 млн рублей). По его словам, за корпоратив Земфире предлагали €300 тысяч (26,9 млн рублей).

Тем временем рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) официально завершил свою предпринимательскую деятельность на территории России. Решение о полном прекращении работы его ИП было принято самим артистом. В карточке предпринимателя содержится соответствующая запись, подтверждающая добровольный характер этого шага.