27 декабря 2025 в 15:28

Легкий десерт на Новый год — «Птичье молоко» без выпечки и яиц: идеально после майонезных салатов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
«Птичье молоко» без выпечки и яиц — отличный вариант легкого десерта на Новый год. Он идеален к чаепитию после тяжелых майонезных салатов, а приготовить его можно заранее, например 30 декабря.

Вкус десерта божественный: два слоя воздушного, тающего суфле — нежный ванильный и насыщенный шоколадный — в идеальной гармонии с глазурью.

Рецепт: для первого (белого) слоя: 20 г желатина залейте 100 мл холодного молока на 10 минут, затем нагрейте до растворения. 500 мл холодных жирных сливок (33%) взбейте с 150 г сахарной пудры до устойчивых пиков, тонкой струйкой влейте теплый (не горячий!) желатин, взбивая. Перелейте в форму и уберите в морозилку на 15 минут. Для второго (шоколадного) слоя: 20 г желатина так же растворите в 100 мл молока. 500 мл сливок взбейте с 150 г сахарной пудры и 100 г растопленного теплого молочного шоколада, влейте теплый желатин. Аккуратно вылейте на схватившийся первый слой и уберите в холодильник на 4 часа. Для ганаша растопите 100 г темного шоколада с 50 мл сливок, остудите. Готовый десерт полейте ганашем, нарежьте.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Рождественское полено» из шоколадного коржа и сливочного крема.

Дарья Иванова
Д. Иванова
