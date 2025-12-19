Проще тортов: рулет «Рождественское полено». Выпекаем один шоколадный корж — и почти готово

Рулет «Рождественское полено» — отличный вариант десерта к любому празднику. Он готовится гораздо проще тортов: выпекаем один корж — и почти готово!

Это невероятная гармония влажного, воздушного шоколадного бисквита и легкого, тающего сливочно-сырного крема. По-настоящему праздничный десерт, который станет изюминкой вашего стола.

Рецепт: для коржа взбейте 4 яйца с 100 г сахара в пышную пену, добавьте 80 г муки, 20 г какао и 5 г разрыхлителя, аккуратно перемешайте. Вылейте тесто на противень, застеленный промасленной бумагой, разровняйте и выпекайте при 180 °C 10–12 минут. Горячий корж переверните на полотенце, снимите бумагу и, пока он гибкий, сверните в рулет с полотенцем внутри, оставьте остывать.

Для крема взбейте 200 г сливок 33% с 50 г сахарной пудры до устойчивых пиков, добавьте 200 г творожного сыра и еще раз взбейте до однородности. Осторожно разверните остывший рулет, распределите крем, оставив немного для украшения. Сверните рулет снова, уже с кремом. Обмажьте его сверху оставшимся кремом, создав фактуру коры. Украсьте ягодами, шоколадной стружкой или мармеладными грибочками.

