19 декабря 2025 в 05:46

Проще тортов: рулет «Рождественское полено». Выпекаем один шоколадный корж — и почти готово

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Рулет «Рождественское полено» — отличный вариант десерта к любому празднику. Он готовится гораздо проще тортов: выпекаем один корж — и почти готово!

Это невероятная гармония влажного, воздушного шоколадного бисквита и легкого, тающего сливочно-сырного крема. По-настоящему праздничный десерт, который станет изюминкой вашего стола.

Рецепт: для коржа взбейте 4 яйца с 100 г сахара в пышную пену, добавьте 80 г муки, 20 г какао и 5 г разрыхлителя, аккуратно перемешайте. Вылейте тесто на противень, застеленный промасленной бумагой, разровняйте и выпекайте при 180 °C 10–12 минут. Горячий корж переверните на полотенце, снимите бумагу и, пока он гибкий, сверните в рулет с полотенцем внутри, оставьте остывать.

Для крема взбейте 200 г сливок 33% с 50 г сахарной пудры до устойчивых пиков, добавьте 200 г творожного сыра и еще раз взбейте до однородности. Осторожно разверните остывший рулет, распределите крем, оставив немного для украшения. Сверните рулет снова, уже с кремом. Обмажьте его сверху оставшимся кремом, создав фактуру коры. Украсьте ягодами, шоколадной стружкой или мармеладными грибочками.

Ранее стало известно, как приготовить пирог из замороженных ягод, который сражает наповал своей сочностью.

Проверено редакцией
рулеты
рецепты
десерты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
