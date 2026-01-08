Атака США на Венесуэлу
Медовые коржи, сливочный крем и клюквенный конфитюр — торт «Рождественская сказка». Аромат праздника в каждом слое

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот торт — воплощение уюта и праздничного волшебства. Ароматные медовые коржи, пропитанные духом зимы, нежный сливочный крем и яркая, с лёгкой кислинкой, нотка клюквенного конфитюра создают идеальный праздничный букет. Каждый слой этого торта дарит тёплые эмоции, напоминая о скорых чудесах, семейном тепле и радости долгожданного праздника.

Для приготовления вам понадобится: для медовых коржей: 2 яйца, 1 стакан сахара, 2 ст. л. мёда, 1 ч. л. соды, 3 стакана муки; для конфитюра: 300 г свежей или замороженной клюквы, 100 г сахара, 50 мл воды; для крема: 600 мл жирных сливок (33%), 200 г сахарной пудры, 1 пакетик ванильного сахара. Сначала сварите конфитюр: клюкву с сахаром и водой проварите 10–15 минут до загустения, протрите через сито и остудите. Для коржей взбейте яйца с сахаром, добавьте мёд и соду, прогрейте смесь на водяной бане до однородности. Снимите с огня, постепенно введите муку и замесите тесто. Разделите его на 5–6 частей, каждую тонко раскатайте и выпекайте на пергаменте по 5–7 минут при 180 °C. Для крема взбейте охлаждённые сливки с сахарной пудрой и ванилью до устойчивых пиков. Соберите торт, промазывая коржи кремом и клюквенным конфитюром. Верх и бока торта покройте кремом. Украсьте веточками мяты, ягодами клюквы и сахарной пудрой. Дайте торту пропитаться в холодильнике 8–10 часов.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

