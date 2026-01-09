Атака США на Венесуэлу
Про этот напиток забыли, а он очень полезный: готовим модное какао дома — 2 шикарных варианта

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Какао — напиток с богатой историей, который сегодня незаслуженно уступил место кофе и чаю. А ведь без его густого аромата сложно представить по-настоящему уютное зимнее утро или теплый вечер. Мало кто знает, что в России какао пили еще в XVII веке — задолго до появления привычных шоколадных плиток. В 1664 году испанский посол привез какао-бобы в подарок царю Алексею Михайловичу. Тогда напиток был горьким, без сахара, и считался скорее лекарством. Позже, при Петре I, сладкий шоколад вошел в моду, а к XIX веку благодаря предпринимателям, таким как Абрикосов, какао стало праздничным напитком, доступным не только знати. Фактически, наливая себе чашку сегодня, мы продолжаем традицию длиной более 350 лет.

И если хочется вернуть какао в рацион — вот два простых и очень вкусных варианта.

1. Классическое густое какао на молоке. Молоко — 250 мл, какао-порошок — 1–1,5 ч. л., сахар — по вкусу, щепотка соли. Смешайте какао с сахаром и солью, добавьте немного горячего молока, разотрите до гладкости, затем влейте остальное молоко и прогрейте, не доводя до кипения. Получается насыщенно и по-домашнему. Можно украсить зефиром или маршмеллоу.

2. Пряничное какао «праздничное». Молоко — 250 мл, какао — 1 ч. л., мед — 1 ч. л., корица — щепотка, ваниль или мускатный орех — по вкусу. Приготовьте какао как обычно, в конце добавьте специи и мед. Аромат — как у зимних праздников. Можно украсить взбитыми сливками.

Какао снова в моде — и это отличный повод вспомнить о напитке с историей и пользой.

Ранее мы делились рецептом модного кофе «Зимний персик». Завтрак из самых простых продуктов, который поразит вкусом и красотой.

