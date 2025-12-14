Гренки из хлеба в молоке и модный кофе «Зимний персик»: завтрак из самых простых продуктов, который поразит вкусом и красотой

Гренки из хлеба в молоке и модный кофе «Зимний персик»: завтрак из самых простых продуктов, который поразит вкусом и красотой. Эти нежные, пропитанные гренки из хлеба и теплый кофе с персиковым джемом подарят тепло и уют даже в самый холодный день. Быстро, просто и по-настоящему вкусно — завтрак, который хочется повторять.

Для гренок: 10–12 ломтиков хлеба, 250 мл молока или сливок 10%, 2 яйца, 3–4 ст. л. сахара, щепотка ванильного сахара, масло для обжарки. Взбейте яйца с сахаром, постепенно добавьте теплое молоко. Ломтики хлеба погрузите в смесь по 3–5 минут с каждой стороны, затем обжарьте 2–3 минуты до золотистой корочки. Подавайте с медом, ягодами или сгущенкой.

Модный кофе «Зимний персик»: 2 ч. л. растворимого кофе или 80 мл эспрессо, 200 мл молока, 50 мл сливок, 1 ч. л. персикового джема, шоколад и маршмеллоу. Джем смешайте с кофе, аккуратно влейте вспененное молоко со сливками, украсьте тертым шоколадом и маршмеллоу.

