05 января 2026 в 17:40

Семья рыбаков с ребенком чудом спаслась от белого медведя

Белый медведь напал на семью с ребенком на Таймыре

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Белый медведь напал на семью в Таймырском Долгано-Ненецком районе во время рыбалки, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю. Пострадали трое, в том числе восьмилетний ребенок. Инцидент произошел в 40 км от поселка Носок.

Для отпугивания и вытеснения животного на вездеходе и снегоходах в сторону рыболовецкой точки выехали местные жители, а также участковый уполномоченный полиции. Увидев приближающуюся технику, животное скрылось, — рассказали в ведомстве.

Пострадавших доставили в поселок, сейчас решается вопрос о переводе одного из них в Дудинскую больницу. Охотники предупредили соседние рыболовные точки о появлении опасного зверя в районе Бреховских островов. Власти и полиция усилили мониторинг территории.

Тем временем в Японии медведи установили рекорд по количеству нападений на людей в 2025 году. За октябрь было зарегистрировано 88 инцидентов, что более чем вдвое превышает показатели сентября. К декабрю число погибших достигло 13 человек, а нападения произошли в 21 из 47 префектур страны.

животные
белые медведи
происшествия
Таймыр
