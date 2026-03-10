Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 08:08

Фигурант дела о хищениях на курских фортификациях задолжал 4,3 млрд рублей

Бывший глава Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, обвиняемый по делу о хищении 152 миллионов рублей
Сумма задолженности бывшего главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, осужденного за хищения при строительстве фортификаций в регионе, возросла более чем на 297 млн рублей, до 4,3 млрд рублей, сообщает РИА Новости. Еще в апреле 2025 года он имел долг свыше 4,1 млрд рублей. Эти средства он вместе с сообщниками похитил в ходе исполнения госконтрактов на возведение оборонительных сооружений.

Кроме того, с 14 января текущего года с Лукина взыскивают еще 900 тыс. рублей государственной пошлины, назначенной судом. Не так давно суд в Курске приговорил Лукина к девяти годам колонии и одному году ограничения свободы. Его признали виновным в хищении 152 млн рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений.

Суд также лишил его медали ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Вместе с ним реальные сроки получили его заместитель, второй заместитель и экс-гендиректор «Интергазойл», а также директор фирмы «КТК Сервис» Андрей Воловиков.

Ранее стало известно о завершении расследования уголовного дела о крупных хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области, возводившихся на границе с Украиной. Теперь обвиняемым и их защитникам предстоит ознакомиться со всеми 106 томами уголовного дела, а также с вещественными доказательствами.

Курская область
госконтракт
суды
долги
взыскания
